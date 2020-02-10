Ворскла одолела Насаф, Мариуполь расписал ничью со Львовом и переиграл Черноморец: спарринги клубов УПЛ

Украинские клубы продолжают подготовку ко второй части сезона.

Товарищеские матчи

Мариуполь – Львов – 1:1

Голы: Чурко, 60 (пен.) – Ренан, 44 (пен.)

Ворскла – Насаф – 2:1

Голы: Васин, 12, Щербак, 20 – Бозоров, 29

Мариуполь – Черноморец – 2:1

Голы: Чоботенко, 24, Горбунов, 84 – Норенков, 76

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Сегодня, 10 февраля, украинские клубы провели несколько спаррингов на подготовительных сборах в Турции. В первом матче встречались два представителя УПЛ – Мариуполь и Львов. Ничейный результат решили два точных выстрела с пенальти – перед самым свистком на перерыв бразильский форвард Абнер Ренан вывел львовян вперед, а после перерыва полузащитник азовцев Вячеслав Чурко счет сравнял.

Полтавская Ворскла наконец одержала первую победу в спаррингах. Жертвой "зелено-белых" стал узбекский Насаф. Судьба матча решилась еще в первом тайме. На голы Дениса Васина и Дмитрия Щербака точным выстрелом ответил Ойбек Бозоров.

Команда Александра Бабича успела в течение дня провести еще один поединок с представителем Первой лиги – одесским Черноморцем. В середине тайма защитник мариупольцев Сергей Чоботенко открыл счет в матче. После перерыва подопечные Остапа Маркевича сумели отыграться – отличился защитник "моряков" Денис Норенков. Но под конец матча полузащитник "горожан" Сергей Горбунов вырвал для Мариуполя победу.

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