Новачок Карпат Каніболоцький поділився очікуваннями від нового етапу в кар’єрі

Новоспечений голкіпер Карпат Антон Каніболоцький висловився з приводу свого трансферу до львівської команди.

"Я давно не грав в українському чемпіонаті – вдома завжди приємно виступати. Постійно слідкував за УПЛ, тому перебуваю у курсі подій. Я неодноразово грав проти Карпат, особливо непросто було протистояти їм у Львові. В пам’яті залишилися тільки позитивні спогади. Тепер докладу усіх зусиль, щоб допомогти львівській команді. Тут чудовий колектив, хороші хлопці, жодних проблем з адаптацією не виникає. Наприклад, Олега Кудрика ще по Шахтарю знав. Конкуренція – це нормальне явище, усі хочуть грати, проте вирішує тільки тренер.

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У мене була пауза у виступах, я пропустив певний період. Хоча в матчі проти узбецького Металурга не відчував проблем. Першочергове завдання – набрати оптимальні кондиції. Потрібно трохи часу, щоб відчути ігровий тонус, хоча це відбудеться доволі швидко. Коли я отримав пропозицію від Карпат – довго не думав. Зараз перед нами стоїть непросте завдання, однак ми намагатимемося зробити все залежне від нас, щоб покращити турнірне становище і, як мінімум, залишитися в Прем’єр-лізі. Маємо ще достатньо часу, проводимо інтенсивні тренування та хороші спаринги.

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У нас багато молодих хлопців в колективі, виходить так, що я буду одним з найстарших. Час летить швидко, мені вже 31. Статус ветерана? Зможу підказати партнерам, покричати трохи. Як на мене, в команді має бути віковий баланс. Думаю, у нас з цим порядок", – цитує Каніболоцького офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, екс-голкіпер Шахтаря та Дніпра перейшов у Карпати як вільний агент і виступатиме за "зелено-білих" щонайменше до кінця сезону.

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