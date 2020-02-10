Карпаты усилились экс-голкипером Шахтера Каниболоцким

Трансферная машина Карпат набрала обороты.

Львовские Карпаты продолжают доукомплектовываться перед стартом второй части сезона. Очередным новобранцем команды стал голкипер Антон Каниболоцкий, сообщает официальный сайт клуба.

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Детали сделки не сообщаются, однако известно, что 31-летний голкипер будет выступать за львовян минимум до конца чемпионата.

Напомним, Каниболоцкий – воспитанник киевского футбола. Его первым взрослым клубом стал Днепр, из которого он на один сезон отправлялся в аренду в Кривбасс. С 2012 по 2017 годы Антон выступал за донецкий Шахтер, с которым выигрывал УПЛ, Кубок и Суперкубок Украины. Позже перебрался в азербайджанский Карабах. Последней командой Каниболоцкого был польский Медзь (23 матча), однако летом 2019 г. он разорвал контракт с клубом и с тех пор оставался без команды.

Выступал за молодежную сборную Украины, вызывался в национальную команду.

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