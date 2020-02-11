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Матар: Дубль в ворота Карпат – мой лучший матч в Украине

00:10 3 Читати українською
Матар: Дубль в ворота Карпат – мой лучший матч в Украине
Матар Дийе / ФК Карпаты

Новичок львовской команды Матар Дийе поделился эмоциями после перехода в Карпаты.

"Карпаты – это команда, которая мне очень нравится, и я хочу помочь нам подняться как можно выше. Да, я помню поединок против "зелено-белых" во Львове в прошлом сезоне – тогда я оформил дубль в ворота "львов". Это была хорошая игра для меня, я никогда ее не забуду, это лучший мой матч в Украине.

Карпаты арендовали Матара Дийе

Мне прежде всего нравится заострять действия команды в нападении, стараюсь врываться в свободные зоны, создавать глубину для атак. Также стараюсь бороться за каждый мяч и самоотверженно играть на втором этаже.

Проблем с коммуникацией у меня нет, ведь я играл в футбол во многих странах, поэтому это часть футбольной жизни, к которой я уже привык. Я работаю над своей физической формой. Пропустил неделю, но в этом ничего страшного нет. Сейчас уже чувствую себя лучше, я люблю работать, поэтому уверяю, что к игре против СК Днепр-1 буду готов", – цитирует Матара официальный сайт клуба.

Напомним, сенегальский форвард Матар Дийе перешел во львовскую команду на правах аренды из донецкого Олимпика.

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