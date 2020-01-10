Новичок Динамо Бенито не отправится на тренировочные сборы в Турцию, – СМИ

Нигерийский новичок Динамо Бенито пропустит первые тренировочные сборы с киевским клубом.

"Второй новичок Динамо, нигериец Бенито, останется в расположении молодежного состава. Игрок не летит на первые сборы с командой Михайличенко", – говорится на официальном телеграмм-канале Шаховых.

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Отметим, что о сделке официально не объявили, ведь Бенито должен получить украинскую визу, после чего сможет пройти медобследование в киевском клубе. Ранее хавбек выступал за Саксан (Молдова), Локомотив Ташкент (Узбекистан), Луч Минск (Беларусь) и Тамбов (Россия).

Напомним, 21-летний футболист выступал за российский Тамбов с лета 2018 года. В текущем розыгрыше РПЛ он забил 1 гол в 8 матчах.

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