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Бенито четко объяснил, почему его переход в Динамо задерживается

9 января 15:21 1122 Читати українською
Бенито четко объяснил, почему его переход в Динамо задерживается
Бенито / фото с открытых источников

Нигерийский полузащитник Бенито подтвердил, что вскоре присоединится к киевскому Динамо.

"Я подписал соглашение с Динамо. Сейчас просто жду, когда мой паспорт будет готов, чтобы я мог поехать в Россию, а затем получить украинскую визу. После этого я пройду медосмотр и присоединюсь к команде в Турции для подготовки к возобновлению чемпионата.

Бенито официально покинул Тамбов – раньше он согласовал контракт с Динамо

Я получаю много сообщений в социальных сетях от фанатов Галатасарая. Создается впечатление, что они заинтересованы в том, чтобы я перешел в турецкий чемпионат", – сказал Бенито в комментарии AOIFootball.com.

Напомним, 21-летний футболист выступал за российский Тамбов с лета 2018 года. В текущем розыгрыше РПЛ он забил 1 гол в 8 матчах.

Новачок Динамо ставав чемпіоном і зганьбив Ракицького в Росії – тепер Беніто допомагатиме Циганкову

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