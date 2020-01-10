Новачок Динамо Беніто не вирушить на тренувальні збори до Туреччини, – ЗМІ

Нігерійський новачок Динамо Беніто пропустить перші тренувальні збори з київським клубом.

"Другий новачок Динамо, нігерієць Беніто, залишиться в розташуванні молодіжного складу. Гравець не летить на перші збори з командою Михайличенка", – йдеться на офіційному телеграм-каналі Шахових.

Беніто чітко пояснив, чому його перехід в Динамо затримується

Зазначимо, що про угоду офіційно ще не оголосили, адже Беніто має отримати українську візу, після чого зможе пройти медобстеження в київському клубі. Раніше хавбек виступав за Саксан (Молдова), Локомотив Ташкент (Узбекистан), Луч Мінськ (Білорусь) і Тамбов (Росія).

Нагадаємо, 21-річний футболіст виступав за російський Тамбов з літа 2018 року. В поточному розіграші РПЛ він забив 1 гол у 8 матчах.

Новачок Динамо ставав чемпіоном і зганьбив Ракицького в Росії – тепер Беніто допомагатиме Циганкову