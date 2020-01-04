Новачок Динамо ставав чемпіоном і зганьбив Ракицького в Росії – тепер Беніто допомагатиме Циганкову

Київське Динамо офіційно підтвердило домовленість про перехід з нігерійцем Беніто. "Футбол 24" знайомить з новачком "біло-синіх".

Перші кроки у футболі

Олабіран Блессінг Муїва народився і виріс у Кот-д'Івуарі в родині нігерійців. Його батьки познайомилися і одружилися в Нігерії, але згодом емігрували на Берег слонової кістки, де мешкають родичі новачка Динамо. Там він і почав займатися футболом.

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Як і більшість африканських дітлахів, Блессінг увесь свій вільний час проводив на запилених вулицях, ганяючи м'яч. Його помітили тренери однієї з академій Абіджана (колишня столиця Кот-д'Івуара) і запросили до себе. Там він отримав своє прізвисько – Беніто. Стиль гри Муїву дуже нагадував тренеру легендарного бразильця. Та й французькою (Абіджан – друге місто у світі за кількістю носіїв мови після Парижа) Блессінг звучить як "бенітісьєн". Сам гравець зізнається, що йому до вподоби це прізвисько і всі друзі та близькі його називають саме так.

В академії Беніто провів шість років. Часто грати доводилося босим на полях, де немає навіть натяку на траву. Більшість батьків були змушені платити за навчання своїх дітей. Ці гроші йшли на найнеобхідніше – футбольні м'ячі та зарплатню тренеру. Однак Блессінг займався безкоштовно. Вміння хлопчика не залишилися поза увагою. Він був найважливішим гравцем у команді і міг самотужки здобути результат, тому за нього платили інші – аби тільки грав. Та й зайвих фінансів у сім'ї точно не було. Футбольне взуття залишалося захмарною мрією. Вже перебуваючи у Тамбові, Беніто привіз до Росії те, в чому виходив на поле в Африці. Одноклубники добряче посміялися з таких гламурних "бутс".

Шлях до Динамо

В одній із команд Абіджана, яка виступала у третьому дивізіоні чемпіонату Кот-д'Івуару, Беніто не затримався. Куратор клубу всього за кілька матчів розгледів у ньому здібності і порекомендував відомому агенту Дмитру Селюку. Так на початку 2017-го року Блессінг опинився у Молдові. Переїзд у Саксан став справжнім шоком для нігерійця, який ніколи не бачив снігу. Тренуватися доводилося при температурі -25, тому він іноді навіть не знімав пуховика. І все це – лише за тисячу доларів на місяць.

Вже тут проявилося справжнє прагнення досягти чогось значного у футболі. Беніто було важливо займатися улюбленою справою. Він навіть більшість зі своїх 10-и матчів за молдовський клуб провів не в нападі, а на позиції лівого захисника. Тренеру подобалися сильна ліва нога та висока швидкість гравця. Проте це не завадило записати у свій актив гол та два асисти, а також всього за півроку заслужити шанс піти на підвищення.

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В Узбекистані Беніто виграв поки свій єдиний титул, здобувши з Локомотивом чемпіонський титул. В той же сезон команда виграла і національний Кубок, але нігерієць не провів жодної хвилини у матчах турніру. Білоруський Луч від початку розглядався агентом футболіста, як тимчасове місце роботи. Такий підхід обурив головного тренера, який списав гравця у дубль, де він і провів чотири місяці перед переходом у Тамбов. У першому своєму сезоні в російській команді Беніто відіграв 26 матчів у всіх турнірах, забивши в них 2 голи, чим допоміг клубу виграти ФНЛ (аналог української Першої ліги. – примітка) і вперше в історії вийти до Прем'єр-ліги.

Дебют в РПЛ для нігерійця вийшов приголомшливим. Блессінг з'явився на полі на 56-й хвилині поєдинку першого туру проти Зеніта, а вже на 71-й забив історичний перший гол Тамбова у найвищому дивізіоні – і відразу шедевр. Футболіст отримав м'яч на власній половині, здійснив сольний прохід, обігравши кількох суперників, і з-за меж штрафного гарматним пострілом, за яким лише спостерігав українець Ярослав Ракицький, "прошив" голкіпера. Пізніше цей м'яч уболівальники "вовків" визнали найкращим для Тамбова у першій частині сезону. А ще – він поки залишиться єдиним для гравця в РПЛ. Адже Беніто покинув російський клуб вільним агентом і вже узгодив контракт на 3,5 роки з київським Динамо.

Руйнівник стереотипів

Попри молодий вік Беніто справляє враження не типового африканського легіонера, який вирушив у Європу підзаробити грошенят. Так, за мірками топ-зірок він ще не заробляв великих грошей, але, схоже, фінансова сторона не є для нього самоціллю.

Вище ми вже писали про його період в Молдові, де Блессінг, стиснувши зуби від холоду, наполегливо працював в екстремальних умовах, як для людини, що зростала під палючим сонцем і при температурі стабільно вище 30 градусів. Та й у Білорусі, не отримавши шансу в першій команді, гравець відпрацьовував у дублі Луча, стабільно відзначаючись результативними діями.

Не тягнуться за Беніто жодні скандали. Він завжди з повагою ставиться до тренерів, з якими працює, і не дозволяв собі критики, навіть коли не мав ігрового часу. В побуті теж здається врівноваженим хлопцем. Не дозволяє собі зайвого. "Я не тусуюсь, не п'ю і не курю. Я спортсмен і мусульманин, тому так: тренування – дім, тренування – дім. Іноді ходимо з друзями в ресторан, але не більше", – так описує свій розпорядок нігерієць.

Потенційна заміна Циганкову?

Відомий блогер Михайло Смоловой, озброївшись даними Wyscout, оперативно порівняв показники Беніто в Тамбові з цифрами атакувальних гравців Динамо. Загалом, нігерієць провів на полі дуже мало часу, щоб робити якісь глобальні висновки, але картина виглядає перспективно.

Блессінг має досвід гри на багатьох позиціях (пригадуємо досвід виступів у Молдові лівим захисником), потенційно може зайняти будь-яке місце в атакувальному тріо при схемі 1-4-3-3, або зіграти на обох флангах при модулях 1-4-3-2-1/1-4-2-3-1. Останнім часом Беніто частіше виходив на позиції правого флангового атакувального хавбека – сильна ліва нога дає опцію зміщення в центр із загрозою удару (у схожому стилі забивав Зеніту). Однак у Динамо в тій зоні діє Віктор Циганков – лідер і, ймовірно, найкращий гравець команди. Також там можуть зіграти Караваєв та молодий Цітаішвілі.

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Підписання Беніто точно додасть приємного головного болю тренерському штабу Олексія Михайличенка. Статистика стверджує, що Динамо отримає перспективного виконавця, який здатен створити проблеми суперникам в останній третині поля. Якщо нігерієць зуміє швидко освоїтися в Києві, то у "біло-синіх", як мінімум, з'явиться хороша опція підсилення гри замінами (Муїва досі має обмаль матчів, де він проводив на полі всі 90 хвилин). Як максимум – експеримент із використанням Циганкова у ролі "десятки" можна буде продовжити без очевидної втрати якості на правому фланзі.

Одне можна сказати точно – талант у Беніто є. До наполегливої роботи йому теж не звикати. Зараз важливо, чи знайде він своє місце в ігрових схемах Динамо і чи здатен тренерський штаб розкрити його потенціал. Сказати однозначно, яке майбутнє чекає на Блессінга в Києві – важко. Він може стати ще одним іменем у вервиці трансферних провалів Суркіса, а може підкорити серця уболівальників, як Карлос Де Пена. Уругваєць взагалі переходив під шквал критики і закидів, що такий вільний агент не потрібен нікому, а став одним із лідерів. У Беніто стартова позиція набагато краща – тепер все залежить лише від нього.

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