Ворскла переиграла Черноморец в матче 20-го тура УПЛ благодаря немного случайному голу Андрея Бацулы. Смотрите видео эффектного мяча и обзор поединка на "Футбол 24".

Команды достаточно активно начали игру и создавали моменты вблизи ворот друг друга. Авагимян и Мякушко имели классные моменты, но обоим не хватало точности.

Ворскла вырвала победу у Черноморца – случайный шедевр стал роковым для команды Григорчука

Во втором тайме Бойчук обыграл вратаря, который вышел слишком далеко, но пробил параллельно воротам. Несмотря на большое количество моментов, забить так и не удавалось вплоть до 89 минуты. Бацула получил пас перед штрафной и навесил – мяч полетел в ворота за "шиворот" вратарю. Этот гол так и остался единственным во встрече.