Ньюкасл неплохо начал домашнюю встречу с Ноттингемом, вырвавшись вперед на 23-й минуте с пенальти. Его реализовал Исак, однако в конце первого тайма Вуд сравнял счет с передачи Эланги. Через семь минут после перерыва ситуация повторилась – и Ноттингем вышел вперед.

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На 60-й же минуте Вуд вколотил третий гол, но теперь ассистентом выступил Мурильо. Интересно, что Крис стал только четвертым футболистом в истории АПЛ, которому удалось отличиться хет-триком в воротах бывшего клуба.

4 – Chris Wood is the fourth player to score a Premier League hat-trick against a side he has previously played for in the competition:



Andy Cole v Newcastle, Aug 1999

Marcus Bent v Blackburn, Dec 2007

Josh King v Everton, Oct 2021

Chris Wood v Newcastle, Dec 2023



Statement. pic.twitter.com/Z2vCnN7LD3 — OptaJoe (@OptaJoe) December 26, 2023

Кроме того, Вуд стал седьмым футболистом, которому удалось оформить хет-трик на Боксинг Дэй в АПЛ. Крис присоединился к компании Тьерри Анри (сделал это в 2000-м), Кевина Филиппса (2000), Робби Фаулера (2001), Димитара Бербатова (2011), Гарета Бэйла (2012) и Харри Кейна (2017). Что наиболее важно, хет-трик Вуда позволил гостям одолеть Ньюкасл – матч завершился со счётом 1:3.

Таким образом, Нуну Эшпириту Санту одержал свою дебютную победу во главе "лесников" – причем в обоих поединках под его руководством команда забила минимум два гола. Ноттингем прервал 7-матчевую безвыигрышную серию, обошел Эвертон на одно очко и оторвался от зоны вылета на пять.

Ньюкасл, потерпев поражение во втором туре подряд, пока остается седьмым. От зоны ЛЧ "сорок" отделяют семь зачетных баллов.

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