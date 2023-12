Ньюкасл неплохо начал домашнюю встречу с Ноттингемом, вырвавшись вперед на 23-й минуте с пенальти. Его реализовал Исак, однако в конце первого тайма Вуд сравнял счет с передачи Эланги. Через семь минут после перерыва ситуация повторилась – и Ноттингем вышел вперед.

На 60-й же минуте Вуд вколотил третий гол, но теперь ассистентом выступил Мурильо. Интересно, что Крис стал только четвертым футболистом в истории АПЛ, которому удалось отличиться хет-триком в воротах бывшего клуба.

4 – Chris Wood is the fourth player to score a Premier League hat-trick against a side he has previously played for in the competition:



Andy Cole v Newcastle, Aug 1999

Marcus Bent v Blackburn, Dec 2007

Josh King v Everton, Oct 2021

Chris Wood v Newcastle, Dec 2023



