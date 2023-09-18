В поединке 5-го тура АПЛ Бернли упустил победу над Ноттингем Форест (1:1). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

В понедельник 5-й тур чемпионата Англии закрывал поединок между Ноттингем Форест и Бернли. Команды по-разному стартовали в нынешнем первенстве: если "лесников" с попеременным успехом лихорадило от поражения к победе, то "бордовые" сейчас находятся в глубоком кризисе – три фиаско с общим счетом 3:11.

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Подопечные Венсана Компани стремились прервать серию неудач и с первых минут взялись комбинировать вблизи ворот соперника. Первый опасный момент, однако, создали гости: Хадсон-Одой целил в левый угол и только реакция Траффорда спасла от гола. В середине тайма героем эпизода стал уже его визави, который справился с ударом от Амдуни.

Швейцарский нападающий все-таки сумел реализовать одну из своих попыток незадолго до перерыва. Колеошо прорвался по левому флангу к линии ворот, выиграл забег у Воррала и отпасовал на линию штрафной. Зеки с лету вколотил сферу в левый угол.

На экваторе второй сорокапятиминутки хозяева отыгрались. Новичок Ноттингема – Хадсон-Одой – с левого фланга закрутил в дальний угол и мяч от стойки влетел в сетку. Невероятно красивый гол!

Вскоре Бернли снова вырвался вперед. Берге получил длиннющую передачу из центра поля на правом фланге, обыграл Маккена, вышел на свидание с голкипером, но сам не пробил, а отдал на Фостера, который и замкнул. Радость болельщиков гостей оказалась преждевременной: в момент остановки мяча Берге подыграл себе рукой, что и подтвердил VAR. Счет оставили без изменений.

На четвертой компенсированной минуте Бернли остался в меньшинстве – Фостера удалили за опасный подкат. На судьбу матча это, однако, уже не повлияло.

Ничья принесла Ноттингем Форест 7 очков и подняла на восьмую строчку турнирной таблицы АПЛ, Бернли с 1 баллом остался предпоследним.

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