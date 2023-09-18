Прошедший уикенд подарил украинским болельщикам сразу два матча, в которых между собой противостояли игроки сборной Украины.

Вчерашний поединок на Гудисон Парк в рамках 5-го тура АПЛ подарил украинское дерби: Эвертон Виталия Миколенко принимал Арсенал Александра Зинченко. Несмотря на огромное преимущество в количестве созданных голевых моментов и контроле самой игры, "канонирам" удалось добыть лишь минимальную победу.

Не на последних ролях были оба украинца: Зинченко принял участие в голевой атаке и традиционно был активен в подготовке наступательных действий лондонцев. Миколенко же запомнился невероятной самоотдачей и жесткостью, с которой он играл против Букайо Сака, практически продублировав действия в схватке с национальной сборной Англии в рамках отбора на Евро-2024. Об очередной дуэли украинцев в сильнейшей лиге мира смотрите в новом выпуске YouTube-канала "Футбол 24".

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