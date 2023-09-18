У поєдинку 5-го туру АПЛ Бернлі втратив перемогу над Ноттінгем Форест (1:1). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

У понеділок 5-й тур чемпіонату Англії закривав поєдинок між Ноттінгем Форест та Бернлі. Команди по-різному стартували у нинішній першості: якщо "лісників" з поперемінним успіхом лихоманило від поразки до перемоги, то "бордові" наразі перебувають у глибокій кризі – три фіаско з загальним рахунком 3:11.

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Підопічні Венсана Компані прагнули перервати серію невдач і з перших хвилин взялись комбінувати поблизу воріт суперника. Перший небезпечний момент, однак, створили гості: Хадсон-Одой цілив у лівий кут і лише реакція Траффорда врятувала від гола. В середині тайму героєм епізоду став вже його візаві, який впорався з ударом від Амдуні.

Швейцарський нападник таки зумів реалізувати одну зі своїх спроб незадовго до перерви. Колеошо прорвався лівим флангом до лінії воріт, виграв забіг у Воррала і відпасував на лінію штрафного. Зекі з льоту вгатив сферу у лівий кут.

На екваторі другої сорокап'ятихвилинки господарі відігрались. Новачок Ноттінгема – Хадсон-Одой – з лівого флангу закрутив у дальній кут і м'яч від стійки влетів у сітку. Неймовірно красивий гол!

За трохи Бернлі знову вирвався вперед. Берге отримав довжелезну передачу з центра поля на правому фланзі, обіграв Маккена, вийшов на побачення з голкіпером, але сам не пробив, а віддав на Фостера, який і замкнув. Радість вболівальників гостей виявилась передчасною: в момент зупинки м'яча Берге підіграв собі рукою, що й підтвердив VAR. Рахунок залишили без змін.

На четвертій компенсованій хвилині Бернлі залишився у меншості – Фостера вилучили за небезпечний підкат. На долю матчу це, однак, вже не вплинуло.

Нічия принесла Ноттінгем Форест 7 очок і підняла на восьму сходинку турнірної таблиці АПЛ, Бернлі з 1 балом залишився передостаннім.

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