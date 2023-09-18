"Футбол 24" проанализировал выступление Михаила Мудрика в поединке 5-го тура АПЛ против Борнмута, в составе которого сыграл Илья Забарный.

Мудрик отыграл 63 минуты в матче против Борнмута, достаточно ярко себя проявив. Михаил создал несколько возможностей для партнеров, в частности, Галлахер с близкого расстояния не смог замкнуть передачу украинца. Мудрик еще и помог организовать самый острый момент игры, заработав штрафной, с которого Стерлинг попал в перекладину.

Довольно ранняя замена расстроила Мудрика, из-за чего Почеттино даже успокаивал Михаила. Фанаты Челси поддержали украинца, ведь ожидали, что тот проведет на поле больше игрового времени. Подробнее смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".

Челси снова провалился в матче АПЛ – Мудрик засиял в битве против Забарного, но партнеры подвели