Ноттингем Форест подписал 23-го новичка после возвращения в АПЛ
Боснийский голкипер Аднан Канурич получил шанс попробовать свои силы в английской элите.
22-летний голкипер перебрался в Ноттингем Форрест, сообщает официальный сайт клуба. Он стал уже 23 новичком команды с июня.
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Предыдущим клубом Аднана был Сараево, за первую команду которого он провел всего три поединка, два из которых в квалификации Лиги конференций. Контракт с боснийцами завершился в июле, команду удалось найти после почти трех месяцев поисков.
Кстати, несмотря на активную работу на трансферном рынке летом Ноттингем Форест не может похвастаться хорошими результатами в английской Премьер-лиге – победа, ничья и 5 поражений в 7 турах.
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