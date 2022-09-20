22-летний голкипер перебрался в Ноттингем Форрест, сообщает официальный сайт клуба . Он стал уже 23 новичком команды с июня.

Рекорд и без Малиновского – Ноттингем Форест установил уникальное достижение АПЛ

Предыдущим клубом Аднана был Сараево, за первую команду которого он провел всего три поединка, два из которых в квалификации Лиги конференций. Контракт с боснийцами завершился в июле, команду удалось найти после почти трех месяцев поисков.

Кстати, несмотря на активную работу на трансферном рынке летом Ноттингем Форест не может похвастаться хорошими результатами в английской Премьер-лиге – победа, ничья и 5 поражений в 7 турах.