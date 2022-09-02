Рекорд и без Малиновского – Ноттингем Форест установил уникальное достижение АПЛ
Новичок английской Премьер-лиги провел беспрецедентную трансферную кампанию.
Ноттингем Форест вышел из Чемпионшипа в АПЛ и полностью обновил команду под элитный дивизион. В это межсезонье "лесники" подписали 21 нового футболиста. Это рекорд – ни один клуб АПЛ до сих пор не совершал столько трансферов на вход за одно окно.
Руслан Малиновский также мог оказаться в Ноттингеме, но и без него клуб потратил более 160 миллионов евро по оценкам Transfermarkt.
21 новичок Ноттингем Форест:
Морган Гиббс-Уайт – 29,5 млн евро (Вулверхэмптон)
Тайво Авонии – 20,5 млн (Унион)
Неко Уильямс – 20 млн (Ливерпуль)
Деннис Бонавентуре – 12,8 млн (Уотфорд)
Орель Мангаля – 13 млн (Штутгарт)
Жюлиан Бьянкон – 10 млн (Труа)
Мусса Ниакате – 10 млн (Майнц)
Льюис О'Брайен – 9,4 млн (Хаддерсфилд)
Ремо Фройлер – 9 млн (Аталанта)
Омар Ричардс – 8,5 млн (Бавария)
Ренан Лоди – 5 млн за аренду (Атлетико)
Хван Ий-Джо – 4 млн (Бордо)
Вилли Боли – 2,6 млн (Вулверхэмптон)
Харри Тоффоло – 2,4 млн (Хаддерсфилд)
Джош Баулер – 2,3 млн (Блэкпул)
Брендон Агилера – 950 тысяч (Алахуэнсе)
Шейку Куяте – свободный агент (Кристалл Пелас)
Уэйн Хеннесси – свободный агент (Бернли)
Джесси Лингард – свободный агент (МЮ)
Лоик Бальде – аренда (Ренн)
Дин Хендерсон – аренда (МЮ)