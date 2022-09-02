Ноттингем Форест вышел из Чемпионшипа в АПЛ и полностью обновил команду под элитный дивизион. В это межсезонье "лесники" подписали 21 нового футболиста. Это рекорд – ни один клуб АПЛ до сих пор не совершал столько трансферов на вход за одно окно.

Руслан Малиновский также мог оказаться в Ноттингеме, но и без него клуб потратил более 160 миллионов евро по оценкам Transfermarkt.

21 новичок Ноттингем Форест:

Морган Гиббс-Уайт – 29,5 млн евро (Вулверхэмптон)

Тайво Авонии – 20,5 млн (Унион)

Неко Уильямс – 20 млн (Ливерпуль)

Деннис Бонавентуре – 12,8 млн (Уотфорд)

Орель Мангаля – 13 млн (Штутгарт)

Жюлиан Бьянкон – 10 млн (Труа)

Мусса Ниакате – 10 млн (Майнц)

Льюис О'Брайен – 9,4 млн (Хаддерсфилд)

Ремо Фройлер – 9 млн (Аталанта)

Омар Ричардс – 8,5 млн (Бавария)

Ренан Лоди – 5 млн за аренду (Атлетико)

Хван Ий-Джо – 4 млн (Бордо)

Вилли Боли – 2,6 млн (Вулверхэмптон)

Харри Тоффоло – 2,4 млн (Хаддерсфилд)

Джош Баулер – 2,3 млн (Блэкпул)

Брендон Агилера – 950 тысяч (Алахуэнсе)

Шейку Куяте – свободный агент (Кристалл Пелас)

Уэйн Хеннесси – свободный агент (Бернли)

Джесси Лингард – свободный агент (МЮ)

Лоик Бальде – аренда (Ренн)

Дин Хендерсон – аренда (МЮ)