22-річний голкіпер перебрався у Ноттінгем Форест, повідомляє офіційний сайт клубу. Він став уже 23 новачком команди з червня.

Рекорд і без Маліновського – Ноттінгем Форест встановив унікальне досягнення АПЛ

Попереднім клубом Аднана був Сараєво, за першу команду якого він провів лише три поєдинки, два з яких у кваліфікації Ліги конференцій. Контракт з боснійцями завершився у липні, команду вдалось знайти після майже 3 місяців пошуків.

До слова, попри активну роботу на трансферному ринку влітку Ноттінгем Форест не може похвалитись хорошими результатами в англійській Прем'єр-лізі – перемога, нічия та 5 поразок у 7 турах.

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