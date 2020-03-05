Норвич – Тоттенхэм: Крул стал героем серии пенальти благодаря оригинальной шпаргалке

Голкипер Норвича Тим Крул помог своей команде победить Тоттенхэм в серии пенальти в рамках поединка 1/8 финала Кубка Англии.

Крул отбил два пенальти в серии пенальти против Тоттенхэма благодаря шпаргалке, написанной на бутылке с водой, информирует Goal.com.

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На фотографии видно фамилии игроков Тоттенхэма и их предпочтений относительно пробития пенальти. Среди них можно разглядеть Жедсона Фернандеша и Троя Пэррота – игроков, с чьими ударами справился Крул.

Напомним, Тоттенхэм и Норвич не выявили сильнейшего в основное время, а в серии пенальти "канарейки" одержали победу.

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