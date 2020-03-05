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Тоттенхэм в серии пенальти вылетел из Кубка Англии от Норвича, Лестер прошел дальше – определились пары 1/4 финала

00:41 30 Читати українською
Тоттенхэм в серии пенальти вылетел из Кубка Англии от Норвича, Лестер прошел дальше – определились пары 1/4 финала
Тоттенхэм вылетел из Кубка Англии

Лестер и Норвич одолели своих оппонентов в 1/8 финала Кубка Англии, а Жозе Моуринью прекратил борьбу за трофей.

Кубок Англии, 1/8 финала

Тоттенхэм – Норвич – 1:1 (по пенальти – 2:3)

Голы: Вертонген, 13 – Дрмич, 78

Лестер – Бирмингем – 1:0

Гол: Перейра, 82

Лестер в непростом матче минимально одолел Бирмингем и вышел в четвертьфинал. Единственный гол под занавес встречи забил Рикарду Перейра. Атака левым флангом завершилась переводом на Олбрайтона, тот накинул верхом на Перейру, а португалец головой переправил мяч в сетку.

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Тоттенхэм 120 минут бился с Норвичем. "Шпоры" быстро вышли вперед благодаря стандарту – Ло Чельсо навесил на дальнюю штангу, а Вертонген мощно вогнал мяч в ворота.

"Канарейки" отыгрались в конце основного времени, когда ужасную ошибку допустил Ворм. Голкипер неуклюже перед собой парировал дальний удар, а Дрмич первым успел на добивание.

В серии послематчевых пенальти сильнее был Норвич. Тим Крул вывел свою команду в четвертьфинал, а Жозе Моуринью прощается с Кубком Англии.

Организаторы турнира оперативно провели жеребьевку 1/4 финала Кубка Англии:

Шеффилд Юнайтед – Арсенал

Ньюкасл – Манчестер Сити

Норвич – Дерби Каунти / Манчестер Юнайтед

Лестер – Челси

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