Тоттенхэм в серии пенальти вылетел из Кубка Англии от Норвича, Лестер прошел дальше – определились пары 1/4 финала

Лестер и Норвич одолели своих оппонентов в 1/8 финала Кубка Англии, а Жозе Моуринью прекратил борьбу за трофей.
Кубок Англии, 1/8 финала
Тоттенхэм – Норвич – 1:1 (по пенальти – 2:3)
Голы: Вертонген, 13 – Дрмич, 78
Лестер – Бирмингем – 1:0
Гол: Перейра, 82
Лестер в непростом матче минимально одолел Бирмингем и вышел в четвертьфинал. Единственный гол под занавес встречи забил Рикарду Перейра. Атака левым флангом завершилась переводом на Олбрайтона, тот накинул верхом на Перейру, а португалец головой переправил мяч в сетку.
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Тоттенхэм 120 минут бился с Норвичем. "Шпоры" быстро вышли вперед благодаря стандарту – Ло Чельсо навесил на дальнюю штангу, а Вертонген мощно вогнал мяч в ворота.
"Канарейки" отыгрались в конце основного времени, когда ужасную ошибку допустил Ворм. Голкипер неуклюже перед собой парировал дальний удар, а Дрмич первым успел на добивание.
В серии послематчевых пенальти сильнее был Норвич. Тим Крул вывел свою команду в четвертьфинал, а Жозе Моуринью прощается с Кубком Англии.
Организаторы турнира оперативно провели жеребьевку 1/4 финала Кубка Англии:
Шеффилд Юнайтед – Арсенал
Ньюкасл – Манчестер Сити
Норвич – Дерби Каунти / Манчестер Юнайтед
Лестер – Челси
*Манчестер Юнайтед сыграет с Дерби Каунти завтра
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