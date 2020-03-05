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Норвіч – Тоттенхем: Крул став героєм серії пенальті завдяки оригінальній шпаргалці

12:14 216 Читать на русском
Норвіч – Тоттенхем: Крул став героєм серії пенальті завдяки оригінальній шпаргалці
Тім Крул / твіттер ФК Норвіч

Голкіпер Норвіча Тім Крул допоміг своїй команді перемогти Тоттенхем у серії пенальті в рамках поєдинку 1/8 фіналу Кубка Англії.

 

Тім Крул відбив два пенальті у серії пенальті проти Тоттенхема завдяки шпаргалці, написаній на пляшці з водою, інформує Goal.com.

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На світлині видно прізвища гравців Тоттенхема та їхні вподобання щодо пробиття пенальті. Серед них можна розгледіти Жедсона Фернандеша та Троя Перрота – гравців, з чиїми ударами впорався Крул.

Нагадаємо, Тоттенхем та Норвіч не виявили сильнішого в основний час, а в серії пенальті "канарки" здобули перемогу.

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Тім Крул Тім Крул Тоттенхем Тоттенхем Норвіч Норвіч Англія Тоттенхем - Норвіч
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