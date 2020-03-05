Дайер устроил разборки с фанатом Тоттенхэма после вылета из Кубка Англии

Полузащитник Тоттенхэма Эрик Дайер попал в центр внимания после поединка 1/8 финала Кубка Англии против Норвича.

По завершении поединка Дайер отреагировал на выкрики фаната с трибуны и решил разобраться с ним лично.

Тоттенхэм готов продать Дайера – есть одно условие

Игрок перепрыгнул ограждение и поднялся на трибуну к провокатору. Другие фанаты сумели удержать Дайера от драки. Пока неизвестно, будут ли применены какие-то санкции к опорнику Тоттенхэма.

Напомним, "шпоры" уступили Норвичу в серии пенальти и вылетели на стадии 1/8 финала Кубка Англии.

Тоттенхэм в серии пенальти вылетел из Кубка Англии от Норвича, Лестер прошел дальше – определились пары 1/4 финала

Look at Eric Dier, turned into prime Venom walking over those chairs. pic.twitter.com/Yo9kxJMqRQ — Marc BA (@marc_ba12) March 4, 2020