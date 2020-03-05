Дайер устроил разборки с фанатом Тоттенхэма после вылета из Кубка Англии

Полузащитник Тоттенхэма Эрик Дайер попал в центр внимания после поединка 1/8 финала Кубка Англии против Норвича.
По завершении поединка Дайер отреагировал на выкрики фаната с трибуны и решил разобраться с ним лично.
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Игрок перепрыгнул ограждение и поднялся на трибуну к провокатору. Другие фанаты сумели удержать Дайера от драки. Пока неизвестно, будут ли применены какие-то санкции к опорнику Тоттенхэма.
Напомним, "шпоры" уступили Норвичу в серии пенальти и вылетели на стадии 1/8 финала Кубка Англии.
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