Норвіч – Манчестер Сіті – 0:4 – відео голів та огляд матчу
07:30 - Читать на русском
Норвіч приймав Манчестер Сіті в рамках 25-го туру АПЛ. Дивіться відеоогляд зустрічі на Футбол 24.
завершено
Рахім Стерлінг 31’
Філ Фоден 48’
Рахім Стерлінг 70’
Рахім Стерлінг 90’
31’ Рахім Стерлінг
48’ Філ Фоден
70’ Рахім Стерлінг
90’ Рахім Стерлінг
Манчестер Сіті знищив аутсайдера англійської першості 4-ма голами без відповіді. Хет-триком відзначився Рахім Стерлінг.
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Варто відзначити перший гол у матчі, де Рахіму вдався красивий дальній удар. Також хороший поєдинок провів Олександр Зінченко, який провів на полі всю зустріч та долучився до другого гола.
Ман Сіті продовжує лідирувати у таблиці, відірвавшись від Ліверпуля на 12 очок. Норвіч залишається у зоні вильоту – 18-та сходинка.
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