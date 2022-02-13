Норвіч приймав Манчестер Сіті в рамках 25-го туру АПЛ. Дивіться відеоогляд зустрічі на Футбол 24.

Манчестер Сіті знищив аутсайдера англійської першості 4-ма голами без відповіді. Хет-триком відзначився Рахім Стерлінг.

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Варто відзначити перший гол у матчі, де Рахіму вдався красивий дальній удар. Також хороший поєдинок провів Олександр Зінченко, який провів на полі всю зустріч та долучився до другого гола.

Ман Сіті продовжує лідирувати у таблиці, відірвавшись від Ліверпуля на 12 очок. Норвіч залишається у зоні вильоту – 18-та сходинка.

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