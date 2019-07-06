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Нойер размышляет над уходом из Баварии, – агент вратаря

14:15 60 Читати українською
Нойер размышляет над уходом из Баварии, – агент вратаря
Мануэль Нойер / Reuters

Голкипер Баварии Мануэль Нойер может покинуть мюнхенцев.

"Нойер хочет выиграть чемпионат Европы, и снова победить в Лиге чемпионов. Мануэль одержим успехом. У меня сложилось впечатление, что состав Баварии еще не настроен соответствующим образом, чтобы серьезно соответствовать целям Мануэля.

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Он не хочет завершить карьеру в 2021 году, когда завершится его контракт с мюнхенцами. Итак, это этап, на котором он должен принять решение. Продление контракта и окончания карьеры в Баварии – это, конечно, очевидное развитие событий, но не единственное", – приводит слова Томаса Крота Sueddeutsche Zeitung.

Отметим, что Мануэль Нойер в последние годы дважды ломал ногу. Предыдущий сезон 33-летний голкипер фактически вынужден был полностью пропустить из-за проблем со здоровьем.

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