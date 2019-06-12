Финты Нойера, достижение Рамоса, защитник Динамо помогает Польше – топ-события июньских матчей отбора к Евро-2020

Состоялись поединки 3-го и 4-го туров квалификации на чемпионат Европы. Расставляем главные акценты из выступлений Германии, Франции, Италии и других топ-сборных континента.

Европейские монстры провели июньские спаренные матчи в большинстве очень уверенно. Сюрпризов было минимум, а в группах вырисовываются прогнозируемые фавориты. Удивили со знаком минус, в свою очередь, действующие чемпионы мира.

Много голов и уверенность Нойера

Германия разбила Беларусь и Эстонию с общим счетом 10:0. Все очень легко и непринужденно: Сане, Ройс и Гнабри забили по несколько голов. Обновленная команда Йоахима Лева продолжила набирать мощность и проявлять гибкость, изменяя схемы.

Главный герой – Мануэль Нойер, который в Беларуси поразил дриблингом, а против Эстонии побил рекорд сборной за "сухими" матчами.

MANUEL NEUER pic.twitter.com/L2khnLsIjt — I Saw ROBBERY play (@Scheyncksteiger) 8. Juni 2019

Бундестим идет в отборе без потерь, а лидирует в группе C Северная Ирландия, которая, впрочем, еще не встречалась с фаворитами.

Рамос забивает и устанавливает достижение

Испания забила Фарерам и Швеции в сумме 7 мячей. Поединок со скандинавами должен был стать проверкой "фурии рохи", но та уверенно обыграла соперника. Удача помогла Швеции сохранить интригу до конца матча и пропустить первые голы с пенальти.

Центральная фигура – Серхио Рамос. Капитан Реала сначала стал рекордсменом по количеству побед с национальной сборной (122), обойдя Икера Касильяса, а затем забил 20-й гол за Испанию – седьмой в последних 8 матчах.

Испания возглавляет группу F с максимальными показателями – главный конкурент в лице "сине-желтых" уже обыгран.

Кураж и праздник – Бельгии слишком легко

Бельгия отгрузила Казахстану и Шотландии по 3 гола. Зрелищно, воздушно, без проблем. Статистика "красных дьяволов" и их соперников из двух матчей: 53 – 10 по ударам, 23 – 3 попаданий в створ, 1676 – 708 по передачам.

Звездный состав Роберто Мартинеса просто получил удовольствие. Ромелу Лукаку – 3 гола, Дрис Мертенс – гол и 3 ассиста, Кевин де Брюйне – гол и ассист, Эден Азар – 2 ассиста.

Бельгийцы не знают равных в группе I. Один пропущенный мяч при 11-ти забитых за 4 матча еще до встречи с Сан-Марино. Эффектно. В борьбе за второе место надежды на Шотландию.

Выздоровление имени Манчини

Италия справилась с Боснией и Герцеговиной и Грецией. Балканцы неплохо противостояли в первом тайме, однако после перерыва "скуадра адзурра" добавила и заставила гостей капитулировать. В Греции вообще все было прекрасно – 3:0 еще до перерыва и классная игра.

Роберто Манчини продолжает собирать комплименты за возрождение национальной сборной, а футболисты – за выполнение его плана. 12 очков в 4-х стартовых матчах и уверенное лидерство в группе J.

Польша в топе, далее – все имеют шансы

В равной по именам группе G появился явный фаворит. Польша выиграла очередные два поединка и даже не пропустила ни одного гола. "Кадра" – сила, а Кшиштоф Пйонтек продолжает забивать и показывать высоченный уровень.

Разбив дома ближайшего преследователя Израиль, поляки оформили солидный гандикап – 5 очков. Выход на Евро-2020 уже почти в кармане наших соседей. Отлично проявил себя Томаш Кендзера, который стал лучшим игроком варшавского поединка.

За спиной Польши – серьезная борьба за второе место. Между второй и пятой строчками разница в 3 пункта, а команды выглядят близкими по силе, чередуя удачные матчи с провальными. Австрия имеет поул-позишн, ведь еще не встречалась с аутсайдером Латвией. Однако даже Северную Македонию нельзя сбрасывать со счетов – она ​​ничем не уступала в домашней игре против Польши.

Интрига жива – чемпионы мира провалились

Французы неожиданно добавили огня в секстет H. Абсолютное фиаско на поле Турции не оправдать никак – ни одного удара в створ чужих ворот, слабое выступление и Поля Погба, и Оливье Жиру, и Килиана Мбаппе.

Юный талант немного реабилитировался, поразив ворота Андорры. На счету Мбаппе 100 голов в профессиональной карьере в 20 лет. Месси и Роналду шли по худшему графику.

Турция не сумела закрепить свой успех против Франции успешным выездом в Исландию. Два гола защитника Рагнара Сигурдссона после стандартов принесли триумф островитянами. Правда, турки имеют оправдание – их встретили крайне негостеприимно, что теоретически могло повлиять на состояние команды.

Сейчас в группе очень интересная ситуация. Франция, Исландия и Турция по кругу друг друга обыграли и имеют в активе по 9 очков.

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