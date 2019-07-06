Нойєр роздумує над відходом з Баварії, – агент воротаря

Голкіпер Баварії Мануель Нойєр може покинути Мюнхен.

"Нойєр хоче виграти чемпіонат Європи, і знову перемогти у Лізі чемпіонів. Мануель одержимий успіхом. У мене склалося враження, що склад Баварії ще не налаштований відповідним чином, щоб серйозно відповідати цілям Мануеля.

Фінти Нойєра, досягнення Рамоса, захисник Динамо допомагає Польщі – топ-події червневих матчів відбору до Євро-2020

Він не хоче завершити кар'єру в 2021 році, коли закінчиться його контракт із мюнхенцями. Отже, це етап, на якому він повинен прийняти рішення. Продовження контракту і закінчення кар'єри в Баварії – це, звичайно, очевидний розвиток подій, але не єдиний", – наводить слова Томаса Крота Sueddeutsche Zeitung.

Відзначимо, що Мануель Нойєр в останні роки двічі ламав ногу. Попередній сезон 33-річний голкіпер фактично змушений був повністю пропустити через проблеми зі здоров'ям.

РБ Лейпциг – Баварія: "золотий дубль" Мюнхена, досягнення Ковача, прекрасні Нойєр і Лєвандовскі у фіналі Кубка Німеччини