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Нойєр роздумує над відходом з Баварії, – агент воротаря

14:13 295 Читать на русском
Нойєр роздумує над відходом з Баварії, – агент воротаря
Мануель Нойєр / Reuters

Голкіпер Баварії Мануель Нойєр може покинути Мюнхен.

"Нойєр хоче виграти чемпіонат Європи, і знову перемогти у Лізі чемпіонів. Мануель одержимий успіхом. У мене склалося враження, що склад Баварії ще не налаштований відповідним чином, щоб серйозно відповідати цілям Мануеля.

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Він не хоче завершити кар'єру в 2021 році, коли закінчиться його контракт із мюнхенцями. Отже, це етап, на якому він повинен прийняти рішення. Продовження контракту і закінчення кар'єри в Баварії – це, звичайно, очевидний розвиток подій, але не єдиний", – наводить слова Томаса Крота Sueddeutsche Zeitung.

Відзначимо, що Мануель Нойєр в останні роки двічі ламав ногу. Попередній сезон 33-річний голкіпер фактично змушений був повністю пропустити через проблеми зі здоров'ям.

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Мануель Нойєр Мануель Нойєр Баварія Баварія Німеччина
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