РБ Лейпциг – Бавария: "золотой дубль" Мюнхена, достижения Ковача, прекрасные Нойер и Левандовски в финале Кубка Германии

Бавария и РБ Лейпциг разыгрывали Кубок Германии на Олимпиаштадионе. Результат и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Бавария подходила к матчу в статусе чемпиона – мюнхенцы неделю назад выиграли Бундеслигу. Первый сезон Нико Ковача на Альянц-Арене вышел далеко не идеальным, но потенциальный "золотой дубль" добавлял бы ему аргументов. Хорватский тренер третий раз подряд вывел свою команду в финал Кубка Германии – в прошлом году он выиграл турнир с Айнтрахтом. Сегодня ему противостоял бронзовый призер чемпионата РБ Лейпциг, который имел лучшую оборону в сезоне.

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"Быки" очень активно начали поединок: высоко встречали Баварию, интенсивно прессинговали на чужой половине поля, не позволяли сопернику свободно выходить из обороны. Такой "наглый" футбол Лейпцига принес остроту. Хальстенберг подал с углового в штрафную, а Поульсен выиграл воздух и мощно пробил головой. Нойер удивительным сейвом спас Мюнхен – мяч от него отскочил в перекладину.

Espectacular la atajada que acaba de hacer Manuel Neuer... pic.twitter.com/yuedHDnyVO — mauricio pedroza (@mauriciopedroza) 25. Mai 2019

К середине тайма Лейпциг продолжал действовать настойчивее – регулярно напоминал о себе Вернер. Быстрый переход в атаку передачами на немецкого форварда создавал Баварии проблемы, однако довести дело до логического завершения саксонцам не удавалось.

Зато Бавария реализовала один из первых своих шансов. Мартинес подключил на полуфланге Комана, то дождался забегания Алабы, а отличный навес австрийца нашел голову Левандовски. Роберт сложным ударом поймал голкипера на противоходе – Петер Гулачи не сумел парировать удар лучшего бомбардира Бундеслиги-2018/19.

Lewy's sensational headed goalpic.twitter.com/y58QWRzV2K — Bayern mania (@Bayern_mania) 25. Mai 2019

Этот гол полностью перевернул ситуацию на поле. Бавария, почувствовав уверенность, замкнула соперника на его половине поля, а Лейцпиг наоборот растерялся и потерял контроль над игрой. "Ротэн" начали бомбить прострелами, с которыми РБ не всегда мог справиться.

Гнабри справа – немного не дотянулся Левандовски, Мюллер слева – от Хуммельса мяч отскочил в Гулачи. А еще был прекрасный шанс у Комана, когда Кингсли уже обыграл Нойера, но его удар на линии ворот остановил защитник. Лейцпиг должен был быть счастлив, что ушел на перерыв, уступая в счете минимально.

Вторую половину встречи "быки" начали очень ударно. Конате гениальным пасом из глубины вывел Форсберга на свидание с Нойером, но и эту дуэль Мануэль выиграл.

Manuel Neuer again pic.twitter.com/tkjUUl5JO7 — Bayern & Die Mannschaft (@eMiaSanMia) 25. Mai 2019

Через минуту голкипер сборной Германии снова вошел в игру, намертво взяв удар Вернера. Прошло немного времени, и РБ третий раз разорвал оборону Баварии, когда Форсберг вовремя отбросил на Вернера. Тимо пробил мимо Нойера, однако на линии Баварию спас защитник. Теперь пожар тушил Зюле. Лейпциг продолжал интенсивно, но безуспешно давить на рекордмайстера.

Сначала у Баварии возникали спонтанные моменты, как несложный удар в ближний угол от Левандовски или дальний выстрел Хуммельса, с которыми Гулачи особых проблем не имел. Однако впоследствии хорошие шансы отличиться имели Алькантара и Мюллер. Упустил фантастический момент для взятия ворот Левандовски – Роберт головой без опеки пробивал по воротам с нескольких метров, но мяч пролетел мимо штанги.

На 78-й минуте мюнхенцы все же закрепили преимущество, когда Коман обманным движением шатнул оборону РБ, перевел мяч на левую новую и отправил его в сетку.

What a touch and what a goal by Coman!pic.twitter.com/5QT39VB5xu — Bayern & Die Mannschaft (@eMiaSanMia) 25. Mai 2019

Ну а за 4 минуты до конца игрового времени Левандовски дублем снял любые вопросы о судьбе финала. Роберт отреагировал на вынос Киммиха, поборолся с Конате, выцарапал "круглого" и не оставил шансов Гулачи – 0:3.

Lewy putting the ice on the cakepic.twitter.com/cwpq7x2yEb — Bayern mania (@Bayern_mania) 25. Mai 2019

Нико Ковач выпустил на поле Арьена Роббена и Франка Рибери, которые провели последний матч в составе "ротэн". Праздник удался на все 100. Бавария выиграла Кубок Германии и оформила "золотой дубль".

Мануэль Нойер мажорно завершил сезон

Капитан мюнхенцев пережил очень трудный год – его справедливо критиковали за ошибки и плохую форму, он был среди худших голкиперов лиги по проценту парированных ударов. Никто не назовет Нойера одним из героев чемпионства, однако в финале Кубка Германии именно Ману сделал огромный вклад в "золотой дубль".

Роскошный сейв после удара Поульсена, выигранная дуэль у Форсберга, стена перед Вернером. Все эти эпизоды произошли тогда, когда Бавария еще не добыла комфортное преимущество, а счет был ничейным или скользким. Очень важный матч для Нойера, очень важный удачный перфоманс. Именно на такой ноте необходимо было завершить плохой сезон.

Бавария доказала свой класс – Левандовски прекрасен

Ради правды стоит отметить, что и Петер Гулачи провел хорошую игру, совершив 7 сейвов. Ему пришлось немало трудиться, ведь партнеры регулярно не выдерживали давления Баварии. Из-за узкого размещения хавбеков РБ ничего не мог поделать с мюнхенскими фулбэками – Киммих и Алаба своими подключениями разрывали фланги "быков".

На старте каждого из таймов Лейпциг показывал хороший интенсивный футбол и имел все шансы забивать – не хватило мастерства и везения. Возможно, с этими голами ситуация сложилась бы по-другому, однако проблема в том, что подопечных Ральфа Рангника надолго не хватало. Как только они снижали обороты – Бавария наказывала острыми выпадами, которые рано или поздно принесли б голы.

Отличный поединок отыграл и Роберт Левандовски. Сейчас его также редко хвалят из-за слабой реализации, но поляк доказывает, что он в порядке. Очередной сезон с 40+ голов – отличный результат.

Интересные факты

– Нико Ковач – первый, кто выиграл "золотой дубль" в Германии как игрок (2003) и как тренер (2019).

– Нико Ковач – второй после Феликса Магата "защитил" победу в Кубке Германии, а также первый, кто сделал это с другим клубом (Айнтрахт и Бавария).

– Франк Рибери и Арьен Роббен, которые сегодня провели последний матч за Баварию, вместе выиграли в клубе 44 трофея.

– Бавария завоевала 19-й Кубок Германии.

Фото празднования