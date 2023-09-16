Ньюкасл в пятом туре АПЛ одержал победу над Брентфордом. Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Полузащитник Егор Ярмолюк попал в заявку на матч против "сорок", но в основе не появился. Первый тайм между Ньюкаслом и Брентфордом не подарил зрелища. Команды обменивались атаками, но действительно опасных моментов создать не удалось. Стоит отметить, что Ньюкасл и Брентфорд неплохо действовали в обороне и старались встречать соперника еще на подходе к штрафной площадке.

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После перерыва Ньюкасл насел на ворота "пчел". "Сороки" после нескольких попыток сумели забить, впрочем, арбитр заметил блокировку голкипера гостей, поэтому отменил взятие ворот. На 61 минуте Брентфорд сам создал себе проблемы на ровном месте. Флеккен неудачно сыграл на выходе в моменте, где этого можно было не делать, поскольку мяч должен был покинуть поле. Голкипер "пчел" задел игрока Ньюкасла, а арбитр матча указал на отметку. Уилсон с 11-метров безупречно пробил, не оставив шансов Флеккену. До финального свистка счет не изменился. "Сороки" одержали первую победу после серии поражений из трех матчей.

Ньюкасл благодаря победе сравнялся с Брентфордом, обе команды имеют по шесть очков. "Сороки" находятся на 11 месте, а "пчелы" – на 10-м.

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