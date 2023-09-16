Брайтон на выезде обыграл Манчестер Юнайтед в пятом туре АПЛ. Видео голов и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Подопечные Эрика Тен Хага на своем поле принимали Брайтон. Команда Роберто Де Дзерби умело распорядилась ошибками соперника и смогла забить три мяча. Манчестер Юнайтед ответил только одним голом уже при счете 0:3.

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Брайтон благодаря трем очкам на Олд Траффорд занимает четвертую строчку АПЛ с 12 баллами. Манкунианцы находятся на 12 месте, имея в своем активе только шесть очков.