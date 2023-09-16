Уверенная победа Де Дзерби в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Брайтон – 1:3
21:18 - Читати українською
Брайтон на выезде обыграл Манчестер Юнайтед в пятом туре АПЛ. Видео голов и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".
завершено
Дэнни Уэлбек 20’
Паскаль Гросс 53’
Жоау Педро 72’
20’ Дэнни Уэлбек
53’ Паскаль Гросс
72’ Жоау Педро
Подопечные Эрика Тен Хага на своем поле принимали Брайтон. Команда Роберто Де Дзерби умело распорядилась ошибками соперника и смогла забить три мяча. Манчестер Юнайтед ответил только одним голом уже при счете 0:3.
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Брайтон благодаря трем очкам на Олд Траффорд занимает четвертую строчку АПЛ с 12 баллами. Манкунианцы находятся на 12 месте, имея в своем активе только шесть очков.
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