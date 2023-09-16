Ньюкасл в п'ятому турі АПЛ здобув перемогу над Брентфордом. Результат та огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Півзахисник Єгор Ярмолюк потрапив в заявку на матч проти "сорок", але в основі не з'явився. Перший тайм між Ньюкаслом та Брентфордом не подарував видовища. Команди обмінювалися атаками, але дійсно небезпечних моментів створити не вдалося. Варто відзначити, що Ньюкасл та Брентфорд непогано діяли в обороні і намагалися зустрічати суперника ще на підході до штрафного майданчика.

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По перерві Ньюкасл насів на ворота "бджіл". "Сороки" після кількох спроб зуміли забити, втім, арбітр помітив блокування голкіпера гостей, тому скасував взяття воріт. На 61 хвилині Брентфорд сам створив собі проблеми на рівному місці. Флеккен невдало зіграв на виході в моменті, де цього можна було не робити, оскільки м'яч мав покинути поле. Голкіпер "бджіл" зачепив гравця Ньюкасла, а арбітр матчу вказав на позначку. Вілсон з 11-метрів бездоганно пробив, не залишивши шансів Флеккену. До фінального свистка рахунок не змінився. "Сороки" здобули першу перемогу після серії поразок з трьох матчів.

Ньюкасл завдяки перемозі зрівнявся з Брентфордом, обидві команди мають по шість очок. "Сороки" перебувають на 11 місці, а "бджоли" – на 10-му.

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