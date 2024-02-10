Ноттингем довел безвыигрышную серию в АПЛ до трех матчей, держась в двух зачетных баллах от зоны вылета. При этом "лесников" еще ожидает снятие очков за проблемы с финансовой отчетностью. Учитывая эти факторы, подопечных Нуну Эшпириту Санту в домашке с Ньюкаслом устраивала только победа.

Ярмолюк отдал предголевой пас, Забарный снова привез гол, Ливерпуль вернул лидерство в АПЛ

Впрочем, уже на 10-й минуте команда пропустила гол. Счет открыл Гимараес, который ударом с лету замкнул кросс Триппьера на дальнюю штангу. Ноттингем, однако, не стушевался – спустя 16 минут хозяева ответили контратакой с разрезным пасом Гиббс-Вайта. Морган вывел Авоньи один на один с голкипером, а тот переиграл его первым же касанием. 1:1!

В общем, первый тайм был небогатым на моменты и интересные события, но высокой результативности это не мешало. Следующий гол болельщики увидели на 43-й минуте – "сороки" заработали стандарт в центре поля, подача оттуда пошла на Ботмана, а тот выполнил скидку на Шера. Фабиан мощным ударом с линии штрафной вывел Ньюкасл вперед!

Ноттингем не замедлил с ответом. На 6-й компенсированной к первому тайму минуте Хадсон-Одой обыгрался с Домингесом, сместился с левого фланга и пробил из-за пределов штрафной. Рикошетом от Майли мяч ушел в противоход Дубравке – 2:2! Именно с этим счетом команды и отправились отдыхать.

До перерыва на Сити Граунд провели 4 гола из 8 ударов. После него же фаны стали свидетелем всего одного забитого мяча – к сожалению для Ноттингема, он прилетел в ворота "лесников". Бруну Гимараес пошел в прессинг на 66-й минуте, перехватив пас на чужой трети и пробив с линии полукруга. Точно под дальнюю штангу. 2:3!

Этот гол оказался максимально обидным для подопечных Нуну Эшпириту Санту. Во втором тайме Ньюкасл нанес всего два удара по воротам, в то время как "лесники" провели аж десять выстрелов. У команды были очень хорошие моменты – даже выходы один на один – но забить хотя бы ещё раз не удалось.

Финальный свисток зафиксировал победу "сорок". Команда Эдди Хау набрала 36 очков, поднявшись на седьмую позицию в турнирной таблице. Ноттингем продолжает борьбу за выживание.

Холанд дублем прибил Эвертон – Миколенко эффектно унизил звезду Ман Сити, но стал одним из худших