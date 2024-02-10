Виталий Миколенко уже традиционно появился в стартовом составе "ирисок". Пеп оставил в запасе Уокера и Де Брюйне. Зато Эрлинг Холанд второй раз подряд после травмы вышел в основе.

Манчестер Сити – Эвертон: онлайн-трансляция и стартовые составы команд

Первый опасный момент возник у ворот хозяев. Доку позволил себя обокрасть перед собственной штрафной, Макнилл тонко отпасовал на Годфри, а тот, пытаясь дотянуться до мяча, врезался в Эдерсона. Бразильскому киперу понадобилась помощь врачей.

Аканджи тоже решил подразнить Пепа, обрезавшись в середине поля. Калверт-Льюин пытался хитро перебросить Эдерсона, однако с исполнением не сложилось. Ман Сити ответил быстрой контратакой с двумя заблокированными ударами от Альвареса и Доку. Гости почти ничего не позволяли "горожанам" до середины первого тайма. Стерильный контроль (82%) не приносил команде Гвардиолы никакой пользы.

Холанд чувствовал себя не в своей тарелке. Главную звезду Сити накрывали в момент приема мяча, нередко – сразу трое соперников. Однако, на 27-й минуте норвежец переиграл Миколенко в воздухе и пробил с нескольких метров над перекладиной. В этом эпизоде также нужно отметить супербыстрого Доку, который проскочил двух соперников и подал на дальнюю штангу. На фоне невыразительной игры Ман Сити в соцсетях завирусились два курьезных момента. Калверт-Льюин буквально вынес Рубена Диаша за пределы поля борцовским приемом.

Calvert-Lewin vs Dias man is being dragged pic.twitter.com/GZbEqbkRjd — Yanited Fanatic (@yanit3dfanat1c) February 10, 2024

А потом уже Виталий Миколенко поиздевался над самим Родриго, технично обыграв звездного хавбека. Испанец даже не сразу понял, что с ним случилось.

Mykolenko vs Rodri pic.twitter.com/2xXqAP61Yb — Ірина Irina (@IrinaRysiapasha) February 10, 2024

Уже перед самым перерывом хозяева просили пенальти за якобы игру рукой Тарковски после удара Аканджи. Однако рефери справедливо не назначил одиннадцатиметровый в ворота Эвертона. Стартовые 45 минут завершились без забитых мячей. Более того, "горожане" ни разу не попали в створ ворот Пикфорда, нанеся всего 10 ударов.

Второй тайм начался с опасного удара Альвареса, которого оставили без опеки в районе полукруга. Мяч просвистел рядом со стойкой. Гвардиола провел двойную замену на 57-й минуте. Спасать игру вышли Де Брюйне (Нуньеш) и Уокер (Аканджи). Давление Ман Сити в конце концов воплотилось в забитый мяч. Фоден выполнил угловой, Стоунз пробил в соперника, а затем сфера попала к ногам Холанда, который фактически в упор расстреливал ворота Пикфорда.

В конце матча Эрлинг оформил дубль в быстрой контратаке. Норвежец протаранил Брентвейта и хладнокровно разобрался с Пикфордом. Он стал единоличным лидером бомбардирской гонки АПЛ с 16-ю мячами. У ближайшего преследователя Салаха – 14 результативных ударов.

После этого Сити спокойно контролировал мяч, а Де Брюйне упустил шанс сделать счет разгромным. "Горожане" набрали 52 очка и как минимум на несколько часов возглавили турнирную таблицу АПЛ, опередив Ливерпуль. Команда Миколенко осталась в зоне вылета (19 баллов).

Украинец получил самый низкий балл среди всех игроков Эвертона по версии статистического портала SofaScore – 6.1. Виталий неубедительно выглядел в борьбе (одно выигранное единоборство), а также проиграл все воздушные дуэли. В актив можно занести 3 выноса и 84% точности передач.