Ноттінгем довів безвиграшну серію в АПЛ до трьох матчів, тримаючись у двох залікових бали від зони вильоту. При цьому на "лісників" ще очікує зняття очок за проблеми з фінансовою звітністю. Враховучи ці фактори, підопічних Нуну Ешпіріту Санту у домашці з Ньюкаслом влаштовувала тільки перемога.

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Втім, вже на 10-й хвилині команда пропустила гол. Рахунок відкрив Гімараєс, який ударом з лету замкнув крос Тріпп'єра на дальню стійку. Ноттінгем, однак, не знітився – через 16 хвилин господарі відповіли контратакою з розрізним пасом Гіббс-Вайта. Морган вивів Авоньї віч-на-віч з голкіпером, а той переграв його першим же дотиком. 1:1!

Загалом, перший тайм був небагатим на моменти та цікаві події, але високій результативності це не заважало. Наступний гол вболівальники побачили на 43-й хвилині – "сороки" заробили стандарт у центрі поля, подача звідти пішла на Ботмана, а той виконав скидку на Шера. Фабіан потужним ударом з лінії штрафного вивів Ньюкасл уперед!

Ноттінгем не забарився з відповіддю. На 6-й компенсованій до першого тайму хвилині Хадсон-Одой обігрався з Домінгесом, змістився з лівого флангу та пробив з-за меж карного майданчика. Рикошетом від Майлі м'яч пішов у протихід Дубравці – 2:2! Саме з цим рахунком команди й відправились відпочивати.

До перерви на Сіті Граунд провели 4 голи з 8 ударів. Після неї ж фани стали свідком всього одного забитого м'яча – на жаль для Ноттінгема, він прилетів у ворота "лісників". Бруну Гімараєс пішов у пресинг на 66-й хвилині, перехопивши пас на чужій третині й пробивши з лінії півкола. Точно під дальню стійку. 2:3!

Цей гол виявився максимально прикрим для підопічних Нуну Ешпіріту Санту. У другому таймі Ньюкасл завдав всього два удари по воротах, в той час як "лісники" провели аж десять пострілів. У команди були дуже хороші моменти – навіть виходи віч-на-віч – але реалізувати бодай один не вдалося.

Фінальний свисток зафіксував перемогу "сорок". Команда Едді Хау набрала 36 очок, піднявшись на сьому позицію в турнірній таблиці. Ноттінгем продовжує боротьбу за виживання.

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