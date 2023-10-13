Ньюкасл сохраняет лидеров – новый контракт получил латераль-великан, отличившийся в погроме ПСЖ
Ньюкасл не собирается терять ключевых кузнецов невероятного прогресса команды.
"Сороки" официально объявили о продлении контракта с Дэном Бьорном до 2025 года. По прошлому соглашению защитник становился свободным агентом уже в ближайшее лето.
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Ньюкасл в январе 2022-го приобрел Бьорна у Брайтона за 15 млн евро. Двухметрового центрбека перевели на позицию левого латераля, где тот прекрасно раскрылся. Недавно 31-летний Дэн отметился голом в матче Лиги чемпионов против ПСЖ (4:1).
Напомним, ранее Ньюкасл согласовал новый контракт с другим лидером – полузащитником Бруно Гимараесом.
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