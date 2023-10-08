В рамках 8-го тура АПЛ 2023/24 было проведено несколько матчей. Отчёт о них читайте на "Футбол 24".

Аперитивом к битве между Арсеналом и Манчестер Сити выступал поединок на "Амексе", где Брайтон принимал Ливерпуль. Моментов не возникало до 20-й минуты. А затем хозяева открыли счет – на 21-й минуте Мак Аллистер потерял мяч под прессингом Адингра, после чего последний нанес удар метров с 30-ти. Алиссон только возвращался в ворота и не смог спасти. 1:0!

После этого "чайки" упустили еще несколько неплохих эпизодов, за что пришла расплата в конце первого тайма. На 40-й минуте Ливерпуль восстановил статус-кво – Мак Аллистер перехватил передачу в центре и запустил шикарную комбинацию, которую Салах завершил ударом в дальний угол. Нуньес отдал пятый ассист в АПЛ, причем все пять прошли на египтянина.

А на 43-й гости заработали пенальти. Собослай отобрал мяч у Гросса перед штрафной, обыгрался с Нуньесом и был уложен на газон. Салах с "отметки" вывел Ливерпуль вперед – в его активе уже 9 голов и 6 ассистов в 13-ти матчах против Брайтона в АПЛ. Мохаммед установил личный рекорд.

В начале второго тайма команды разменялись классными моментами, после чего игра снова выровнялась. Только ближе к 70-м минутам "чайки" стали добавлять обороты, что вылилось в гол на 79-й – его после подачи Марча со стандарта провел Данк. Жоау Педру на 83-й мог и победу Брайтону принести, замкнув прострел от Адингра, однако удар с 11-ти метров прошел на воротами. В итоге, финальный свисток зафиксировал боевую ничью.

В параллельной встрече Вест Хэм расписал боевую ничью с Ньюкаслом. Лондонцы быстро открыли счёт – уже на 8-й минуте Эмерсон откликнулся на заброс по правому флангу, убежал от Лассельса, обошел голкипера и покатил на Соучека. 1:0! Это был первый и последний удар "молотобойцев" до перерыва.

Ньюкасл в первом тайме тоже был вялым, нанеся только три выстрела. Зато на старте второго тайма "сорок" прорвало. На 56-й минуте Ареоля пришлось спасать после удара с метра, а на 57-й Исак воспользовался удачным отскоком после подачи со стандарта – 1:1. Еще через пять минут Александр спокойно замкнул прострел Триппьера на дальней штанге. 1:2.

Таким образом, Исак стал третьим шведским футболистом, которому удалось отличиться голами в трех матчах АПЛ подряд. Он оказался в компании Златана и Юнгберга. Впрочем, Нюкасл на чужой половине поля выглядел вяло, за что и прилетело наказание – на 90-й минуте Кудус мощным ударом с линии штрафной сравнял счет, а заодно поставил точку во встрече. 2:2!

Вулверхэмптон в довольно равном матче расписал ничью с Астон Виллой. Интересно, что оба гола во встрече были забиты с интервалом в две минуты – Хван на 53-й открыл счет, замкнув прострел с правого фланга, а Пау Торрес на 55-й сравнял (Уоткинс ассистировал кроссом на дальнюю штангу). 1:1!

Хван Хи Чхан стал первым футболистом в истории "вулвз", которому удалось приобщиться к взятию ворот в пяти подряд домашних матчах АПЛ.

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