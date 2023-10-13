"Сороки" офіційно оголосили про продовження контракту з Деном Бьорном до 2025 року. За минулою угодою захисник ставав вільним агентом вже найближчого літа.

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Ньюкасл у січні 2022-го придбав Бьорна у Брайтона за 15 млн євро. Двометрового центрбека перевели на позицію лівого латераля, де той чудово розкрився. Нещодавно 31-річний Ден відзначився голом у матчі Ліги чемпіонів проти ПСЖ (4:1).

Нагадаємо, раніше Ньюкасл узгодив новий контракт з іншим лідером – півзахисником Бруно Гімараєсом.

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