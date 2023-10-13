В Италии разразился новый скандал из-за расследования относительно участия некоторых игроков в нелегальной букмекерской сети, сообщает Eurosport.

Два игрока сборной Италии исключены из состава и отправлены домой

По информации La Repubblica, в деле замешаны и звездные футболисты, в частности Николо Дзаньоло, Сандро Тонали и Николо Фаджиоли. Это лишь несколько из самых известных фамилий, но отмечается, что речь идет о десятке футболистов. Согласно закону, лица, которые незаконно занимаются организацией лотерейных игр, пари или ставок, могут получить наказание в виде лишения свободы от 6 месяцев до 3 лет.

Добавим, что из-за этого расследования Тонали и Дзаньоло покинули расположение сборной Италии и уже были допрошены полицией. "Скуадра адзурра" сыграет дома с Мальтой 14-го октября и на выезде с Англией 17 числа.

Милан дожал Дженоа после замены Малиновского – Жиру сейвом спас 1 место, доигрывая в воротах вместо голкипера