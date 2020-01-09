Ньюкасл сконфузился с клубным календарем на 2020 год

Болельщики Ньюкасла заметили интересную особенность в новом клубном календаре на 2020 год.

На страницах клубного календаря Ньюкасла на 2020 год присутствуют Айозе Перес, Соломон Рондон и Кенеди – игроки, которые покинули "сорок" еще летом.

Мойес рассматривает вариант с приглашением Джо Коула в тренерский штаб Вест Хэма

Как отмечает The Telegraph, низкое качество календаря частично объясняется тем, что за ее производство отвечает компания Danilo, которая требует отправлять изображения в конце июня. После этого календари печатаются в Южной Корее, а затем их отправляют в Великобританию для продажи.

Ньюкасл признал, что календарь не прошел должного контроля качества, несмотря на то, что его видели сотрудники клуба до того, как он поступил в продажу. "Сороки" начали внутреннее расследование, чтобы определить, как это произошло и избежать повторения подобных ситуаций в будущем.

Зинченко смотрел дерби на трибуне Олд Траффорд рядом с фанами Манчестер Сити – они в восторге