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Ньюкасл сконфузился с клубным календарем на 2020 год

9 января 23:57 224 Читати українською
Ньюкасл сконфузился с клубным календарем на 2020 год
Игроки Ньюкасла / FourFourTwo

Болельщики Ньюкасла заметили интересную особенность в новом клубном календаре на 2020 год.

На страницах клубного календаря Ньюкасла на 2020 год присутствуют Айозе Перес, Соломон Рондон и Кенеди – игроки, которые покинули "сорок" еще летом.

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Как отмечает The Telegraph, низкое качество календаря частично объясняется тем, что за ее производство отвечает компания Danilo, которая требует отправлять изображения в конце июня. После этого календари печатаются в Южной Корее, а затем их отправляют в Великобританию для продажи.

Ньюкасл признал, что календарь не прошел должного контроля качества, несмотря на то, что его видели сотрудники клуба до того, как он поступил в продажу. "Сороки" начали внутреннее расследование, чтобы определить, как это произошло и избежать повторения подобных ситуаций в будущем.

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