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Мойес рассматривает вариант с приглашением Джо Коула в тренерский штаб Вест Хэма

9 января 23:36 78 Читати українською
Мойес рассматривает вариант с приглашением Джо Коула в тренерский штаб Вест Хэма
Джо Коул времен игры за Вест Хэм / Reuters

Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес продолжает поиск ассистентов для своего штаба.

"Мы ищем пополнение для команды, которую здесь строим. Джо Коул – один из многих людей, о которых мы говорили и которых мы рассматриваем.

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Я не думаю, что у нас будет полный штаб уже сейчас. Возможно, я соберу всех своих ассистентов только летом. Есть несколько человек, которые ищут должность, есть и другие претенденты, которых мы также имеем в виду, и, надеемся, в течение ближайших недель мы будем говорить с ними. Но мы были очень заняты с момента прихода в клуб", – цитирует Мойеса Sky Sports.

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Напомним, Джо Коул защищал цвета Вест Хэма в статусе игрока (157 матчей, 15 голов). Бывший хавбек также имеет опыт выступлений за Челси, Ливерпуль и сборную Англии.

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Англия Вест Хэм Вест Хэм Девид Мойес Девид Мойес Джо Коул Джо Коул
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