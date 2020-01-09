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Ньюкасл сконфузився із клубним календарем на 2020 рік

9 січня 23:53 97 Читать на русском
Ньюкасл сконфузився із клубним календарем на 2020 рік
Гравці Ньюкасла / FourFourTwo

Вболівальники Ньюкасла помітили цікаву особливість у новому клубному календарі на 2020 рік.

На сторінках клубного календаря Ньюкасла на 2020 рік присутні Айозе Перес, Соломон Рондон та Кенеді – гравці, які покинули "сорок" ще влітку.

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Як зазначає The Telegraph, низька якість календаря частково пояснюється тим, що за його виробництво відповідає компанія Danilo, яка вимагає надсилати зображення наприкінці червня. Після цього календарі друкуються в Південній Кореї, а потім їх відправляють до Великобританії для продажу.

Ньюкасл визнав, що календар не пройшов належного контролю якості, незважаючи на те, що його бачили співробітники клубу до того, як він надійшов у продаж. "Сороки" почали внутрішнє розслідування, щоб визначити, як це сталося і уникнути повторення подібних ситуацій у майбутньому.

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