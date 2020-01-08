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Зинченко смотрел дерби на трибуне Олд Траффорд рядом с фанами Манчестер Сити – они в восторге

8 января 16:11 1575 Читати українською
Зинченко смотрел дерби на трибуне Олд Траффорд рядом с фанами Манчестер Сити – они в восторге
Зинченко на трибуне Олд Траффорд

Александр Зинченко не мог помочь команде в первом полуфинальном матче Кубка лиги на поле Манчестер Юнайтед, однако присоединился к болельщикам своего клуба на трибунах.

70’ Маркус Рашфорд
 
Бернарду Силва 17’
Рияд Марез 33’
Андреас Перейра 39’
17’ Бернарду Силва
33’ Рияд Марез
39’ Андреас Перейра
70’ Маркус Рашфорд

Пеп Гвардиола не включил украинца в заявку на дерби, поэтому он наблюдал за избиением Манчестер Юнайтед в статусе обычного болельщика. Зинченко в компании Влады Седан разместился на гостевой трибуне Олд Траффорд рядом с фанами Манчестер Сити.

Британские "желтые" издания The Sun, Daily Mail, Daily Star детально рассказывают об этом событии. А болельщики Сити радуются неожиданной встрече с футболистом и восхищаются его непосредственностью.

Александр не отказывал фанам в селфи и срывал дополнительные комплименты в Twitter: "Крутой мужик", "Люблю этого парня", "Так и надо праздновать (украинское) Рождество", "Молодец!"

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На Reddit сторонники Манчестер Сити также засыпают игрока сборной Украины положительными словами. Не обошлось без восторга красотой Влады Седан: "Ничего себе, она великолепна. У Зинченко хороший вкус и много денег".

Некоторые отметили сходство невесты Алекса и известной австралийской актрисы Марго Робби. Влада решила обыграть эту шутку и спросила у знаменитости: "Что ты там делаешь с моим парнем?!"

Напомним, что Манчестер Сити уверенно победил Манчестер Юнайтед в первом полуфинале Кубка лиги. Конкурент Зинченко Бенжамен Менди не впечатлил. Следующий матч "горожане" проведут в воскресенье против Астон Виллы в рамках АПЛ.

Александр уже вторую неделю шокирует людей в сети. После красивого гола Порт Вейлу его троллили из-за слишком помпезного празднования.

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Англия Украинцы за рубежом Манчестер Сити Манчестер Сити Александр Зинченко Александр Зинченко Статьи футбольные фанаты Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити Олд Траффорд
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