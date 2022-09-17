Ньюкасл после победы над Ноттингемом в первом туре не выиграл ни одного из пяти матчей. Конечно, календарь был непростым (Ливерпуль, Сити, крепкие Кристал Пэлас, Брайтон и Вулвз) и не все поединки были плохими, однако от "сорок" ждали большего. В домашке с Борнмутом команду и фанатов устраивала только победа.

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В первом тайме хозяева не имели существенного преимущества над "вишенками", но у собственных ворот они не позволили ничего. У чужих же удалось создать две голевые возможности, причем одна из них вместила в себя аж три сильных выстрела.

В частности, на 27-й минуте Триппьер прямым ударом со штрафного попал в левую штангу, а на 43-й Жоэлинтон пробил с острого угла в крестовину. Добивание от Жоэлинтона парировал Нето – как и мощный лонгшот Фрейзера в дальнюю девятку.

Отдыхать команды отправились при нулях на табло. Второй же тайм начался так же, как и первый. Команды работали на равных без создания интересных моментов – и вдруг Борнмут вышел вперед.

Это случилось на 62-й минуте вследствие заброса Земуры на левый край штрафной и замыкания от Билинга. 1:0! Впрочем, счастье гостей длилось недолго. Уже на 66-й Ньюкасл заработал пенальти за игру рукой, а Исак его реализовал – 1:1!

После этого команды провели более десятка ударов на двоих, не говоря уже о перспективных атаках без логического завершения. К сожалению, ничего из этого не завершилось действительно опасным ударом. В итоге, матч акончился со счетом 1:1. Ньюкасл продлил безвыигрышную серию в АПЛ до шести поединков, набрав 8 очков и временно поднявшись на десятую позицию. Борнмут с аналогичным количеством баллов вышел на двенадцатую.

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