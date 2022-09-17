Борнмут в рамках 8-го туру чемпіонату Англії відібрав очки у Ньюкасла на виїзді (1:1). Звіт читайте на "Футбол 24".

Ньюкасл після перемоги над Ноттінгемом у першому турі не виграв жодного з п'яти матчів. Звісно, календар був непростим (Ліверпуль, Сіті, міцні Крістал Пелас, Брайтон і Вулвз) і не всі поєдинки були поганими, однак від "сорок" чекали більшого. У домашці з Борнмутом команду та фанатів влаштовувала тільки перемога.

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В першому таймі господарі не мали суттєвої переваги над "вишеньками", але біля власних воріт вони не дозволили нічого. Біля чужих же вдалося створити дві гольових нагоди, причому одна з них вмістила в себе аж три сильних постріли.

Зокрема, на 27-й хвилині Тріпп'єр прямим ударом зі штрафного поцілив у ліву стійку, а на 43-й Жоелінтон пробив з гострого кута у хрестовину. Добивання Жоелінтона парирував Нето – як і потужний лонгшот Фрейзера у дальню дев'ятку.

Відпочивати команди відправились за нулів на табло. Другий же тайм розпочався так само, як і перший. Команди працювали на рівних без створення цікавих моментів – аж раптом Борнмут вийшов уперед.

Це сталося на 62-й хвилині внаслідок закидання Земури на лівий край карного майданчика й замикання Білінга. 1:0! Втім, щастя гостей тривало недовго. Вже на 66-й Ньюкасл заробив пенальті за гру рукою, а Ісак його реалізував – 1:1!

Після цього команди провели понад десяток ударів на двох, не кажучи вже про перспективні атаки без логічного завершення. На жаль, жоден із епізодів не завершився дійсно небезпечним ударом. У підсумку, матч добіг кінця з рахунком 1:1. Ньюкасл продовжив безвиграшну серію в АПЛ до шести поєдинків, набравши 8 очок і тимчасово піднявшись на десяту позицію. Борнмут з аналогічною кількістю балів вийшов на дванадцяту.

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