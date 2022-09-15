Новичок английской Премьер-лиги Борнмут выставлен на продажу. Об этом информирует Bloomberg, ссылаясь на людей, которые знакомы с ситуацией в клубе. Сообщается, что собственники Борнмута возрождают попытку продать клуб.

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Согласно источнику, владелец Борнмута Максим Демин поручил калифорнийской консультационной фирме Montminy & Co. найти покупателя и проконтролировать продажу клуба. Потенциальная стоимость Борнмута составляет 130 миллионов фунтов стерлингов (150 миллионов долларов).

Российский бизнесмен Максим Демин уже более десяти лет связан с Борнмутом, единоличным владельцем которого он стал в сентябре 2013 года.

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