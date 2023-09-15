"Сороки" официально объявили о подписании нового контракта с форвардом до лета 2025 года. Предыдущая сделка была короче на год.

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Уилсон проводит свой четвертый сезон на Сент-Джеймс Парк. В трех предыдущих он неизменно являлся лучшим бомбардиром Ньюкасла в рамках АПЛ – 12 голов, 8 и невероятные 18 в прошлом. 3 года назад его трансфер из Борнмута стоил 20 млн фунтов.

В нынешней кампании 31-летний Уилсон уже успел отличиться 2 голами. 16 сентября Ньюкасл сыграет против Брентфорда, а 19-го возвращается в ЛЧ матчем против Милана.

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