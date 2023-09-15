ПСЖ, Милан, Ньюкасл и Боруссия Д сформировали самую громкую по именам группу в ЛЧ 2023/24. Кто-то заберет две путевки в плей-офф, кто-то спустится в ЛЕ, а кому-то придется попрощаться с еврокубками уже в декабре.

Групповой этап Лиги чемпионов сезона 2023/24 стартует уже 19 сентября. Футбол 24 вместе с партнером HLIBNY DAR продолжает серию материалов об участниках главного клубного турнира Европы.

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Пришел черед рассказать о квартете F. Это единственная группа, где собраны исключительно представители классических топ-5 чемпионатов, поэтому неудивительно, что на нее сразу набросили ярлык "группы смерти". Здесь можно отследить противостояние огромных денег против истории. ПСЖ и Ньюкасл не являются "ноунеймами", но быстрого прорыва достигли благодаря вливаниям владельцев с Ближнего Востока. Милан и Боруссия Д переживали непростые времена, включали режимы жесткой экономии и до сих пор отпускают ключевых игроков, чтобы вместе с победными традициями удерживать нормальный финансовый баланс.

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ПСЖ

Багаж прошлого сезона: Второй год с трио Месси-Мбаппе-Неймар начинался мощно, а завершился тотальным фиаско. После чемпионата мира команда Кристофа Галтье погрязла в конфликтах, травмах и всевозможных скандалах. Итог – безнадежный вылет в 1/8 финала ЛЧ и серенькая победа в Лиге 1, которая катарских боссов уже давно не возбуждает.

Летом произошла смена тренера, уход Месси, Неймара, Верратти и подписание табуна новичков. Луису Энрике привезли 11 новых игроков на сумму более 300 млн. евро. Испанцу нужно слепить из всего этого команду, которая будет претендовать на победу в ЛЧ.

Амбиции: в 12-летнюю эру катарцев они неизменны – доминация на внутренней арене и вожделенная победа в ЛЧ. После межсезонья команда потеряла "блеск", но существенно добавила в глубине состава и здоровой атмосфере. Даже в такой группе ПСЖ выглядит фаворитом и должен забирать одну из двух путевок в плей-офф. Если этого не произойдет, Луис Энрике рискует очень быстро повторить печальную судьбу предшественников. После легкой "пробуксовки" на старте ПСЖ набрал ход в чемпионате, который в принципе многими воспринимается "грушей" перед баталиями в ЛЧ.

10 самых дорогих игроков: Килиан Мбаппе, Рандаль Коло Муани, Маркиньос, Ашраф Хакими, Нуну Мендеш, Усман Дембеле, Милан Шкриняр, Мануэль Угарте, Гонсалу Рамуш, Лукас Эрнандес/Джанлуиджи Доннарумма.

Главная звезда: после прощания с Месси и Неймаром эта роль безальтернативно за Килианом Мбаппе. Форвард также капризничал все лето, однако Нассеру Аль-Хелаифи в который раз удалось продемонстрировать свои способности дипломатии. Килиан поведет ПСЖ в очередном походе за "ушастым". Достойных помощников хватает – Хакими, Маркиньос, звездные новички Дембеле, Коло Муани, Шкриняр.

Милан

Багаж прошлого сезона: подопечных Пиоли лихорадило всю кампанию, но финиш можно считать удовлетворительным. Милан дошел до полуфинала ЛЧ, хотя там и пришлось терпеть болезненное поражение от Интера. В Серии А "россонери" финишировали четвертыми – конечно, после Скудетто это регресс, однако удалось сохранить для клуба хорошие заработки от Лиги чемпионов.

Летом руководство Милана приняло волевое решение продать Сандро Тонали (к нему мы еще вернемся), чтобы на вырученные средства профинансировать трансферную кампанию. Циничный подход пока оправдывает себя – "россонери" набрали максимум очков в 3 турах и с оптимизмом подходят к еврокубкам.

Амбиции: Милан надеется забирать путевку в ЛЧ более спокойно и быть среди претендентов на Скудетто. Трансферы должны помочь в реализации этих планов. Да, Тонали мечтал стать легендой клуба, но Пиоли нуждался в качественном расширении состава. "Балласт" раздали и пригласили гораздо более интересных игроков – Пулишич, Чуквуэзе, Лофтус-Чик, Рейндерс, Окафор. Экс-представители Челси сразу прописались в основе и приносят пользу. Со свежим составом "россонери" обязаны цепляться за плей-офф ЛЧ.

10 самых дорогих игроков: Рафаэл Леау, Тео Эрнандес, Майк Меньян, Фикайо Томори, Исмаэль Беннасер (не заявлен на групповой этап из-за травмы), Пьер Калюлю, Рубен Лофтус-Чик, Кристиан Пулишич, Саму Чуквуэзе, Давиде Калабрия.

Главная звезда: здесь следует говорить обо всем левом фланге. Леау и Эрнандес способны запугать любого, поэтому к ним будет приковано особое внимание. В воротах Майк Меньян сохраняет элитный уровень и всегда готов помочь с началом атак.

Ньюкасл

Багаж прошлого сезона: "сороки" уже в первый полноценный сезон с саудовскими владельцами попали в четверку АПЛ и впервые за 20 лет будут выступать в ЛЧ. Ньюкасл прагматично ведет себя на рынке и на поле. Клуб регулярно позволяет себе дорогих новичков, но покупает точечно, не гоняясь за "гламуром". В игре Эдди Хау делает ставку на крепкую оборону и стремительные контратаки с качественным завершением.

Прошлое лето не стало исключением. Ньюкасл пригласил всего 4 новичков и потратил "чистыми" около 100 млн фунтов, которые для саудитов – смешная сумма. Правда, начало в адском календаре АПЛ оказалось сложным. "Сороки" разбили Астон Виллу, но затем проиграли три матча подряд против Ман Сити, Ливерпуля и Брайтона. Вырисовывается тенденция, что подопечные Хау не умеют играть против равных себе.

Амбиции: Ньюкасл давно не выступал на таком уровне, а тут еще с жеребьевкой не повезло. В составе "сорок" банально не хватает игроков с международным опытом. Это может оказаться ключевым фактором в противостоянии с постоянными участниками ЛЧ. Если саудиты сохранят свою адекватную политику управления, то вряд ли будут наказывать Хау в случае невыхода в плей-офф.

10 самых дорогих игроков: Александр Исак, Бруно Гимараес, Сандро Тонали, Свен Ботман, Жоэлинтон, Джо Уиллок, Энтони Гордон, Харви Барнс, Мигель Альмирон, Шон Лонгстафф.

Главная звезда: капитан Киран Триппьер ведет команду за собой, хотя в новом сезоне не генерирует привычную остроту из стандартов. В полузащите формируется связка с огромным потенциалом – Гимараес-Тонали. Итальянец уже в первом туре ЛЧ вернется на Сан-Сиро и попытается отомстить Милану, бесцеремонно продавшему его в июле.

Боруссия Д

Багаж прошлого сезона: Дортмундцы имели уникальный шанс прервать 10-летнюю гегемонию Баварии. Итог все мы знаем – ничья Боруссии с немотивированным Майнцом, Вестфален заливается слезами, а Салатница никуда не двигается с насиженного места в Мюнхене. В Лиге чемпионов была выполнена программа-минимум. Команда Терзича досталась 1/8 финала, хотя кризисный Челси тоже можно было пройти.

Летом пришлось прощаться с очередной звездой. Беллингем отправился в Реал, оставив чек на 100+ млн евро. Половину этих денег Боруссия потратила на новичков. Нмеча, Забитцер, Фюлькруг и Бенсебаини – это все хорошо, но никто даже близко не способен повторить магию Джуда. Бесплатный уход Геррейро в Баварию – еще одна ощутимая потеря.

Амбиции: для нынешней Боруссии эта группа реально выглядит смертельной. У "шмелей" были слабые соперники на старте Бундеслиги, но они выжали скромные 5 очков в трех турах. Терзич только разводит руками, добавляя аргументы своим критикам. Выход Дортмунда в плей-офф ЛЧ будет маленьким чудом.

10 самых дорогих игроков: Юлиан Брандт, Нико Шлоттербек, Карим Адейеми, Никлас Зюле, Грегор Кобель, Себастьян Алле, Юссуфа Мукоко, Дониелл Мален, Джованни Рейна, Марсель Забитцер/Реми Бенсебаини.

Главная звезда: Юлиан Брандт постепенно становится новым талисманом Боруссии, отнимая этот титул у Ройса. Сам Марко уже не может играть постоянно, но в свои 34 еще приносит пользу. Комплиментов заслуживает и кипер Грегор Кобель, который в прошлой кампании не раз вытягивал для команды безнадежные матчи. Швейцарцу следует готовиться к напряженной работе в первом туре на поле ПСЖ.

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