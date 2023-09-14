Манчестер Сити обыграл продление контракта с Уокером до 2026 года роликом из фильма Волк с Уолл-стрит, в главной роли которого снялся Леонардо Ди Каприо.

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В одной из сцен брокер Джордан Белфорт взял микрофон, чтобы сообщить своим подопечным в инвестиционной компании о том, что он не уходит со своей должности. Уокер повторил монолог Ди Каприо, исключив из него нецензурную лексику.

Напомним, что в течение летнего трансферного окна ряд инсайдеров писали о том, что Уокер может уйти из стана "горожан" – защитником сборной Англии всерьёз интересовалась Бавария. Эти слухи появились после того, как игрок не вышел в стартовом составе своей команды в финале Лиги чемпионов против Интера.

Кайл присоединился к Манчестер Сити в августе 2017 года, когда перешел из Тоттенхэма за 45 млн фунтов. С тех пор Уокер выиграл под руководством Пепа Гвардиолы 13 различных трофеев, включая Лигу чемпионов.