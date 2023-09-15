"Сороки" офіційно оголосили про підписання нового контракту з форвардом до літа 2025 року. Попередня угода була коротшою на рік.

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Вілсон проводить свій четвертий сезон на Сент-Джеймс Парк. У трьох попередніх він незмінно був найкращим бомбардиром Ньюкасла в рамках АПЛ – 12 голів, 8 і неймовірні 18 у минулому. 3 роки тому його трансфер з Борнмута коштував 20 млн фунтів.

У нинішній кампанії 31-річний Вілсон вже встиг відзначитися 2 голами. 16 вересня Ньюкасл зіграє проти Брентфорда, а 19-го повертається в ЛЧ матчем проти Мілана.

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