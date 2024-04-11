Ньюкасл на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с Жоэлинтоном – форвардом, который был переквалифицирован главным тренером команды Эдди Хау в полузащитника. Сроки нового соглашения не разглашаются, но ранее The Telegraph сообщал, что бразилец подпишет новый четырёхлетний контракт. Срок предыдущего соглашения 27-летнего универсала с "сороками" был рассчитан до лета 2025 года.

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Также The Telegraph сообщал, что Жоэлинтон станет одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба – наряду с Бруно Гимарайншем. Бразилец выступает за Ньюкасл с 2019 года, и с тех пор забил 25 мячей в 179 матчах за команду. В июне 2023 года он дебютировал за сборную Бразилии, и сумел забить в первом же матче.

Будучи игроком Ньюкасла, Жоэлинтон пережил несколько неприятных инцидентов. Так, в январе 2023 года он был задержан полицией города пьяным за рулём, а спустя год дом бразильца был ограблен во время матча "сорок" с Манчестер Сити.

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