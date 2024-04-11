Ньюкасл на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з Жоелінтоном – форвардом, який був перекваліфікований головним тренером команди Едді Хау на півзахисника. Терміни нової угоди не розголошуються, але раніше The Telegraph повідомляв, що бразилець підпише новий чотирирічний контракт. Термін попередньої угоди 27-річного універсала з "сороками" був розрахований до літа 2025 року.

Зірку Ньюкасла пограбували під час матчу проти Манчестер Сіті

Також The Telegraph повідомляв, що Жоелінтон стане одним із найбільш високооплачуваних гравців клубу – разом із Бруно Гімарайншем. Бразилець виступає за Ньюкасл із 2019 року, і відтоді забив 25 м'ячів у 179 матчах за команду. У червні 2023 року він дебютував за збірну Бразилії, і зумів забити в першому ж матчі.

Будучи гравцем Ньюкасла, Жоелінтон пережив кілька неприємних інцидентів. Так, у січні 2023 року його затримала поліція міста п'яним за кермом, а за рік по тому будинок бразильця пограбували під час матчу "сорок" із Манчестер Сіті.

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