Сербский форвард не планирует продлевать контракт с "фиалками", рассчитанный до лета 2023-го. В то же время, клуб не хочет продавать своего лидера за бесценок.

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Помочь разрешить ситуацию может Ньюкасл. Англичане уже сделали Фиорентине предложение в размере около 100 млн евро, утверждает Calciomercato со ссылкой на журналиста Rai Филиппо Грассию. Отмечается, что мнение самого форварда по поводу такого сценария пока не известно.

К слову, Влахович проводит просто феноменальный сезон. После 17 сыгранных туров Серии А возглавляет список бомбардиров чемпионата, имея 15 голов в своем активе. Ранее сообщалось об интересе к 21-летнему сербу со стороны Арсенала, Ювентуса и Баварии.

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